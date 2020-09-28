Mısır, Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin enfekte olduğu, 706 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 883'e, vakaların 102 bin 840'a, iyileşenlerin ise 95 bin 80'e yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 586 kişinin enfekte olduğu, 635 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 242'ye, vakaların 69 bin 361'e iyileşenlerin 62 bin 887'ye yükseldiği kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 936 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, toplam can kaybının 214'e, vakaların 16 bin 114'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA