Mısır Başbakanı Medbuli, Tunus'un yeni başbakanı Ramazan'ı tebrik etti

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Medbuli ile Ramazan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Medbuli, göreve başlayan Ramazan'ı tebrik ederek yeni hükümete başarılar diledi.

Bunun yanı sıra görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ilişkileri geliştirmenin önemi ele alındı.

Ayrıca Ramazan, Tunus'un yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmasından dolayı Mısır hükümetine teşekkürlerini iletti.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.