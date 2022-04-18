Mısır camilerde itikafa girmeyi yasakladı

Bakanlık, ülkedeki camilerden sorumlu mercii sıfatıyla vatandaşlara “ülkedeki genelindeki camilerde teravih namazı sırasında koruyucu tedbirlere uyma” çağrısı yaptı.

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, önceki gün bakanlıktan bazı yetkililerle toplantı düzenledi. Cuma burada yaptığı konuşmada “Ramazan’ın son 10 gününde camilerde teheccüd namazına ve itikafa girilmesine izin verilmeyecek. Camiler teravih namazından sonra sabah namazına kadar açılmayacak. Teheccüd kılmak isteyen evinde kılsın. Evlerimizi gece namazı, zikir ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ihya etmek müstehaptır. Koruyucu önlemlerin ve sosyal mesafe tedbirlerinin devam etmesi ışığında bu yıl camileri itikaf veya teheccüd için açmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Cuma, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Camilerde sosyal mesafe tedbirlerini uygulama imkânı olmasından ve meydanlarda bu tedbirlerin uygulanması veya namaz kılan kalabalıkları kontrol etmenin zor olmasından dolayı bayram namazı, cuma namazlarının kılındığı büyük camilerde ve camilerde kılınacak. Camilere hiçbir bağış kutusunun konulmamasının takip edilmeli ve cuma hutbesinin vakti ile konusuna bağlı kalınmalı.”

Öte yandan Vakıflar Bakanlığı yaptığı açıklamada “camilerde okunan cuma hutbelerinin vakit ve konu yönünden aynı olmasına ilişkin özel talimatları uygulamada ihmalkarlık göstermeme” çağrısında bulundu.

Cami minberlerini kontrol altında tutabilmek için tüm camilerde aynı cuma hutbesinin okunması talimatı veren Bakanlık, imamların geniş bilgi ve fikri kapasitelerine ve dini anlama konusundaki kabiliyetlerine güvendiğini belirterek, ülke genelindeki tüm imamlardan, erkek ve kadın yöneticilerden “ister metin ister içerik yönünden olsun hutbenin konusuna bağlı kalmalarını” talep etti. Bakanlık’tan daha önce yapılan bir açıklamada, Bakanlık dışındaki herhangi bir merciin bağış paralarını toplamasının veya bu amaçla camilerin içine ve çevresine bağış kutuları koymasının yasaklandığı belirtilmişti.

Kaynak: Mira Haber