Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Katar'la ekonomik iş birliğini geliştirmek istiyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar ile ekonomi ve ticari alanda ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Mısır merkezli "El Ahram" gazetesinde yer alan habere göre Sisi, Doha'daki temasları kapsamında Katar İşadamları Derneği Temsilcileri ile bir araya geldi.

Sisi, gelecek dönemde iki ülkenin ekonomik kalkınması kapsamında Katar İşadamları Derneği ve Katar şirketleriyle ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Katar İşadamları Derneği de bu görüşmenin, kardeşlik bağları ve ortak iş birliğini güçlendirmek için büyük bir fırsatı temsil ettiğini belirtti.

Dernek ayrıca, Mısır'da yenilenebilir enerji, turizm, inşaat, gayrimenkul, tarım ve sanayi sektörlerinde umut verici yatırım fırsatlarının olduğunu ve bu kapsamda iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin yolların da masaya yatırıldığını kaydetti.

İktidara geldiği 2014 yılından bu yana ilk kez Katar'ı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün başkent Doha'ya gitmişti.