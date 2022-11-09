Mısır'da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü, 3 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatın ı kaybederken 3 kişi yaralandı.
Afrika 09.11.2022, 22:14
Yerel medyanın haberine göre, Kuzey Giza Savcılığından yapılan açıklamada, Kahire'nin batısındaki İmbaba Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.
Olayda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin toprağa verildiği kaydedildi.
Açıklamada, binanın çöküş nedeni ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA
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