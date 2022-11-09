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Mısır'da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatın ı kaybederken 3 kişi yaralandı.

Afrika 09.11.2022, 22:14
Mısır'da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Yerel medyanın haberine göre, Kuzey Giza Savcılığından yapılan açıklamada, Kahire'nin batısındaki İmbaba Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin toprağa verildiği kaydedildi.

Açıklamada, binanın çöküş nedeni ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
#Mısır #bina çkötü
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