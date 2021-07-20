Mısır'da af: 2 bin 75 tutuklu serbest
Mısır'da 2 bin 75 tutukluyu kapsayan af ilan edildi. Affın Kurban Bayramı ve 69. yıl dönümünde 23 Temmuz Devrimi vesilesiyle ilan edildiği belirtildi.
Afrika 20.07.2021, 21:23
Mısır'da Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle 2 bin 75 mahkum hakkında af kararı çıktı.
Devlet gazetelerinden Ahram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 2 bin 75 mahkum serbest bırakıldı.
Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af kararının koşullarına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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