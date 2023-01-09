Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Asyut Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Asyut Valisi Tümgeneral Isam Saad, Asyut'un batısında 5 katlı bir binanın çöktüğünü kaydetti.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, enkazda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını vurgulayan Saad, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

Açıklamada, Asyut Valisi'nin, "enkazın kaldırılması, çöken bina ve bölgedeki tüm binaların incelenmesi, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için bir komite kurulması" yönünde karar aldığı ifade edildi.

Yerel basında ise yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim'e sarılmış şekildeki cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasına ilişkin görüntüler dikkati çekti.