Mısır'da feribot uygulaması kaldırılıyor

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır'ın darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin köylerdeki tüm feribotları iptal edip yerine beton köprüler koyma kararını onayını doğruladı.

Bakan, Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Mısır Cumhurbaşkanının Ulaştırma Bakanlığı’nın feribotlara alternatif olarak su yolları üzerinde beton köprü inşaatı önerisini onayladığını ve tüm feribotların iptal edildiğini ekledi.

Bakan, köprülerin, nüfusu 10 bin kişiyi aşan köylerin önüne inşa edileceğini ve bunun 2020/2021 mali yılı planında uygulanacağını, böylece her bir yön için iki şerit olmak kaydıyla tahmini 1,5 milyar lira maliyetle 15 köprü inşa edileceğini açıkladı.



Kaynak: alwatanvoice

