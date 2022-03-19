Mısır'da firavunlar dönemine ait 5 mezar bulundu

Mısır'da Eski Krallığın başkenti Memphis nekropolünde firavunlar dönemine ait beş mezar keşfedildi.

Giza Platosu'nun ünlü piramitlerinin 15 kilometre güneyinde yer alan Sakkara bölgesindeki mezarların "iyi durumda" olduğu kaydedildi.

Beş mezar taşı, MÖ 2270 civarında Mısır'ı yöneten Kral I. Merenre piramidinin kuzeydoğusunda Mısırlı arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre, mezarlar üst düzey yetkililerin kalıntılarını içeriyor.

Altı metre derinlikteki mezarlardan ikisi "kralın bakımından sorumlu" iki kadına ve diğeri rahip Pepi Nefhany'ye ait.

Aynı bölgede 7 metre derinlikteki mezarın da "Kraliyet evinin kahyası Henu"ya ait olduğu belirtildi.

Mezarlardaki bir lahit ve renkli süslemeler de gün ışığına çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sakkara, aynı zamanda firavun Zoser'in basamak piramidine ev sahipliği yapıyor.

Büyük Mısır Müzesi açılacak

Geçtiğimiz yıl ocak ayında yine Sakkara'da tarihi 3 bin yıldan daha eski yaklaşık elli Yeni Krallık lahiti de dahil olmak üzere arkeolojik “hazineler” ortaya çıkarıldı.

Mısır'da önümüzdeki aylarda Giza platosu yakınlarındaki "Büyük Mısır Müzesi"nin açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl çok sayıda firavun mumyası resmi törenle bu müzeye taşınmıştı.

Ülke milli gelirinin yüzde 10'u oluşturan turizm sektörü, 2011'deki Arap Baharı'ndan bu yana yarıya geriledi.

Kaynak: Euronews