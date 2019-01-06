Mısır'da Kıpti Kilisesi'ne bomba

Mısırlı bir polis memuru, Cumartesi günü bir Doğu Kahire banliyösünde bulunan bir kilisenin yakınında bulunan uzaktan kumandalı bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Mısır'da Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde patlatılması düşünülen bombanın farkedilmesi üzerine bölgeye intikal eden bomba imha uzmanları çalışmalarını yürütürken patlama gerçekleşti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, cihaz patladığında iki polis memuru ve bir sivil de yaralandı.

Mısır'da gerçekleştirilen bu tür saldırıların hemen ardından toplumun bir kesimine yönelik baskının arttığı görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net