Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 kişi öldü

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 302'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, 603 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 775'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 28 bin 380 olduğunu da duyurdu.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 00:19