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Mısır'da Müslüman Kardeşler'e yeni operasyon

Mısır'da 51 İhvan üyesinin 5 yıllığına 'terör listesine' alındığı duyuruldu.

Afrika 06.04.2021, 01:20
Mısır'da Müslüman Kardeşler'e yeni operasyon

Devlet gazetesi el-Ahram'ds yer alan habere göre, Başsavcılık, 26 İhvan üyesinin isimlerinin, 5 yıl boyunca "terör listesine" alınmasını kararlaştırdı.

Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesinin de 25 İhvan üyesinin, 5 yıllığına "terör listesine" alınmasına hükmettiği ifade edildi.

El-Yevm es-Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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#Mısır #ihvan #Müslüman Kardeşler
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