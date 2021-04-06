Mısır'da Müslüman Kardeşler'e yeni operasyon

Devlet gazetesi el-Ahram'ds yer alan habere göre, Başsavcılık, 26 İhvan üyesinin isimlerinin, 5 yıl boyunca "terör listesine" alınmasını kararlaştırdı.

Haberde, Güney Kahire Ceza Mahkemesinin de 25 İhvan üyesinin, 5 yıllığına "terör listesine" alınmasına hükmettiği ifade edildi.

El-Yevm es-Sabi gazetesi, ocak ayında, Mısır'da "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.