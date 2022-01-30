Mısır'da Müslüman Kardeşler üyelerine idam cezası
Mısır'da 10 Müslüman Kardeşler üyesine ölüm cezası verildi.
Afrika 30.01.2022, 19:17
Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi olduğu belirtilen 10 kişi, polise saldırı planlama iddiasıyla yargılandıkları davada idam cezasına çarptırıldı.
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi 2013'te darbe yapıp görevi devraldıktan sonra yasa dışı ilan edilen Müslüman Kardeşler üyelerine yönelik soruşturma ve yargılamalar devam ediyor.
Devlet haber ajansı MENA, yasadışı Müslüman Kardeşler üyesi 10 kişinin ölüm cezasına çaptırıldığını duyurdu. Haberde zanlıların polise saldırı planlamaktan suçlu bulunduğu kaydedildi.
Mahkeme, sanık 10 kişiyi 'Helvan Tugayları' isimli yapıyı kurmaktan da suçlu buldu.
Kaynak: Euronews
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