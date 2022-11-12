Mısır'da otobüs devrildi. 20 ölü

Mısır medyasında yer alan haberlerde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Dakahliye Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kazada 10'a yakın kişinin yaralandığı, olayın ardından arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.