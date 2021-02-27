Mısır'da Ramazan'da camilerde Teravih'e izin verildi

Mısır Evkaf Bakanlığı, Ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uyulması gereken tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan'da geniş iftar sofraları kurulmasına ve itikafa girilmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, Teravih Namazı'nın evde kılınmasının salgın şartlarında daha münasip olduğu aktarıldı.

Bakanlık, bununla birlikte, Cuma Namazı kılınmasına izin verilen camilerde tüm tedbirlere ve sosyal mesafeye uyarak Teravih Namazı da kılınacağını duyurdu.

Mısır'da resmi verilere göre 108 binden fazla cami buluyor ve Cuma Namazı genellikle şehir ve köylerdeki ana camilerde eda ediliyor.

Kovid-19 salgınında Mısır'da bugüne kadar 10 bin 590 kişi öldü, vaka sayısı 181 bin 242'ye, iyileşen sayısı ise 139 bin 927'ye ulaştı.

AA

AA