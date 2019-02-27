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Mısır'da Ramses Tren istasyonu yanıyor, 25 ölü 40 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Mısır'da Ramses Tren istasyonu yanıyor, 25 ölü 40 yaralı

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve  hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

 Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında  25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor. 

Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 14:51
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