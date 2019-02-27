Mısır'da Ramses Tren istasyonu yanıyor, ölü ve yaralılar var

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 12:35