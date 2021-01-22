'Mısır'da Sisi'ye karşı ayaklanma kaçınılmaz'

İhvan teşkilatının sözcüsü olan Talat Fehmi, İstanbul'daki ofisinde AFP ajansına açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir adaletsizliğin sonsuza kadar sürmeyeceğini" belirten Fehmi şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan şeylere karşı insanların sabrı ve tahammülü sonsuz değil. Net bir tarih öngöremiyor olsam da bir sokak ayaklanması kaçınılmaz."

'İhvan halen ayakta'

Teşkilatın daha önce de benzer süreçler yaşadığını ifade eden Fehmi, "İhvan'ın 93 yıldır ayakta olduğunu ve Cemal Abdunnasır döneminde de 1954-1974 arasında benzer sorunlar yaşadıklarını kaydetti. İhvan'ın hala ayakta olduğunu dile getiren Fehmi şunları kaydetti:

"Grup kaybolup gitmedi. Geçen yıllar içerisinde üyeleriyle bağlantısını kesmedi. Müslüman Kardeşler, üyeleriyle nasıl iletişim kuracağını, mevcut güvenlik şartlarına ve siyasi şartlara nasıl uyum sağlayacağını biliyor."

'Ülkede durum Mübarek döneminden kötü'

Mısır'ın durumunun, Mısır'ın geçmişteki devrik lideri Hüsnü Mübarek döneminden daha kötü olduğunu söyleyen İhvan sözcüsü Talat Fehmi, "Mevcut rejim altında Mısır'da seçimler vesilesiyle herhangi bir değişim olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Mısır'ın patlama noktasına geldiğini söyleyen Fehmi, aynı zamanda ordunun da Mısır ekonomisini rehin aldığını, ülkede ticaretin ve ekonominin yaklaşık yüzde 70-80'lik bir bölümünü ordunun kontrol ettiğini savundu. Fehmi, Sisi liderliğindeki Mısır'ın bir geleceğinin olmadığını belirtti.

Türkiye ile ilişkiler

Fehmi, İhvan'ın Türkiye'deki varlığına da değindi.

Türkiye de dahil hiçbir dış ülkeden yardım almadıklarını kaydeden Fehmi, ayrıca Türkiye'ye bir sıkıntı da vermediklerini ifade etti.

Fehmi şu sözleri kullandı:

"Bulunduğumuz ülkeyi hiçbir zaman rahatsız etmedik. Ayrıca bu ülkenin hukukunu ve geleneklerini ihlal edecek hiçbir şey de yapmadık."

Mısır'da darbe ve Sisi yönetimi

Mısır'da 2013 yılında Sisi liderliğinde yapılan darbenin ardından binlerce insan rejim güçlerine öldürülürken, on binlercesi hapse atıldı. Yüzlercesi idam edildi.

Özellikle Müslüman Kardeşler teşkilatını hedef alan darbe sonrasında hareketin mensuplarının büyük bir kısmı hapse atılırken, yurt dışına kaçmayı başarabilen liderler faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: Mepa News