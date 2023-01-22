Mısır'daki El-Ezher Kurumu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ezher, uluslararası toplumu, kuruluşları ve dünya liderlerini "kutsal değerlere hakaret etme girişimlerinin karşısında durmaya" ve "ifade özgürlüğü kavramının içinin boşaltılmasına dur demeye" çağırdı.

Tekrarlanan bu tür olaylarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen Ezher Kurumu, "ifade özgürlüğü" sloganı altında bu tür eylemlerin tekrarlanmasına izin verilmesinin, barışın, dinler arası diyaloğun ve Doğu ile Batı arasında iletişimin desteklenmesi yönündeki çabaları akamete uğrattığını vurguladı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, dün, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.