Mısır'dan ateşkes çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Samih Şukri, video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in saldırılarının bölgede barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını "vahşice" olarak nitelendiren Şukri, Filistin topraklarındaki gerilimin 13 Nisan'da (ramazan ayının başlangıcı) İsrail polisi ve sağcı dindar Yahudilerce işgal altında olan Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresi ve Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere yönelik artan saldırılarının ardından başladığını söyledi.

Şukri, "İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yönelik eşi ve benzeri görülmemiş saldırılarda bulunması milyonlarca Arap ve Müslüman'ı kızdırmıştır. Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağıran Şukri, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

"Filistin'in bağımsızlığının tanınmasından başka çözüm yolu yok"

Mısır Dışişleri Bakanı, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını" söyledi.

Şukri ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için iş birliği yaptıklarını ve ABD’nin de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini ifade ettiği konuşmasında, "Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.