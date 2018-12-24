Mısır'dan Tanzanya'ya baraj

Mısır, Tanzanya ile Rufiji Nehri Havzası'ndaki Stiegler Boğazı barajının, güç üretmek için önemli bir Tanzanya ulusal projesi olarak inşa edilmesi için bir sözleşme imzaladı.

Baraj, Mısır firması Arab Contractors tarafından ElSewedi firması ile ortaklaşa toplamda 3.6 milyar ABD Doları tutarında inşa edilecektir.

Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah el-Sisi, Tanzanya meslektaşı John Magufuli Stiegler'ın Gorge Hidroelektrik Santrali'nin son gelişmeleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde görüştü. Stiegler'ın Gorge Hidroelektrik Santrali'nin Tanzanya'daki elektrik ve enerji sıkıntısını doldurmak için yıllık 5,920 GWh enerji üretmesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net