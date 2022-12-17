Mısır Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Samih Şukri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Rusya'nın Mısır'da yürüttüğü ekonomik projelerle, bölgesel ve uluslararası bazı meseleler masaya yatırıldı.

Şukri'nin Lavrov'a Orta Doğu'daki güncel konularla ilgili Mısır'ın tutumunu ve bölge barışı için yürüttüğü iletişimin sonuçlarını aktardığı ifade edildi.