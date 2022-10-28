Mısır ekonomik krize mi gidiyor?

Mısır bugün IMF'den alacağı borcu resmileştirirken, Mısır lirası ise tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Mısır lirası bugün Amerikan doları karşısında gerilemeye devam etti. Şu an 1 Amerikan doları 23 Mısır lirasına tekabül ediyor.

Yeni bir döviz rejimine geçen ve "esnek kur" sistemini benimseyen Mısır'da Merkez Bankası da bugün faizleri 200 baz puan artırdı.

19.67 lira seviyesinden açılan kur gün içinde 23 liraya kadar yükseldi.

Ekonomik reformlar gerçekleştireceğini ifade eden Mısır yönetiminin vaatleri ise bağımsız uzmanlarca inandırıcı bulunmuyor.

Uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşan ülkede IMF kredisi ve reformların etkisinin kısıtlı olacağı düşünülüyor.

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi uzun süredir ekonomi alanında ciddi eleştirilerle karşı karşıya. Bu eleştirilerin başına ülkenin ekonomisinin ve üretim sisteminin neredeyse tamamen Mısır ordusunun elinde olduğu eleştirisi geliyor. Söz konusu durum Sisi'den önce Hüsnü Mübarek ve diğer liderlere de getirilen bir eleştiriydi.

Ekonomik göstergelerin dibi görmeye devam etmesinin Mısır'da Sisi'nin iktidarını da olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News