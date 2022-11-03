Mısır, Etiyopya'daki barış adımından memnun

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, anlaşmanın Etiyopya'da kalıcı barışın kurulmasına katkıda bulunması ve çatışmanın etkilerini ortadan kaldırması, yaraları iyileştirmesi ve toplumsal barışı yeniden inşa etme fırsatı sağlamasını dileklerini dile getirdi.

Ebu Zeyd, Etiyopya'da barışı sağlamanın, kıtada ve özellikle Doğu Afrika bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar yapısının güçlendirilmesindeki önemi dikkate alındığında Afrika kıtasının tüm halkları için bir umut ve talep olduğunu vurguladı.

Etiyopya hükümeti ve TPLF arasında dün yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ebu Zeyd, anlaşmayla sonuçlanan görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Güney Afrika Devlet Başkanı'na ve hükümetine teşekkür etti.

Afrika Birliği adına görüşmelere başkanlık eden eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, dün, Etiyopya hükümeti ve TPLF'nin silahsızlanma, hukuk ve düzenin iyileştirilmesi ile insani yardımın devam etmesi konularında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Bir dönem ülke siyasetinde etkin rol oynayan TPLF, mevcut Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iş başına gelmesi sonrası koalisyondan ayrılmış ve yeni kurulan iktidar partisine katılmayı reddetmişti. Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Amhara ve Oromo etnik gruplarının yıllarca ayrımcılıkla suçladıkları TPLF'ye yönelik öfkesi çatışmaların tetiklenmesine yol açmıştı.