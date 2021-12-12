Mısır ile Sırbistan askeri iş birliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire’ye gelen Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ve çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.

Filistin meselesi başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de konuşan ikili, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması yollarını masaya yatırdı.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır’a gelmişti.