Mısır'ın "yeni idari başkent" projesi Ürdün'ün ilgisini çekti

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, ülkedeki büyük şehirlerin getirdiği zorlukların gölgesinde Mısır'da inşası devam eden "yeni idari başkent" projesi tecrübesinden istifade etmek ve bunu Ürdün'de uygulamak istediklerini söyledi.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasavne, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Başbakan Mustafa Medbuli ile görüştü.

Başbakanlar Hasavne ve Medbuli başkanlığında iki ülkenin heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, başkent Kahire'nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent projesiyle ilgili tüm konular ele alındı.

Toplantıda, Başkent Kahire'deki aşırı nüfus yoğunluğundan kaynaklanan farklı zorluklardan dolayı yeni idari başkentin zorunlu hale geldiğini aktaran Medbuli, bu projenin aynı zamanda yüzbinlerce kişiye iş fırsatı sunacağını ve işsizlik oranının azalmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Başbakan Hasavne de özellikle başkent Amman ve Ez-Zerka kentlerindeki yoğun nüfus artışının gölgesinde kendilerinin de bu tecrübeden istifade etmek ve bunu Ürdün'de uygulamak istediklerini söyledi.

Hasavne, artan nüfusun getirdiği farklı zorlukların Ürdün'ün de yeni idari başkente taşınmasını gerektirmesini beklediklerini dile getirdi.

Açıklamaya göre, Hasavne, Mısır ziyaretiyle iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Mısır İskan Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İmar Grubu, 15 Mart 2015'te başkent Kahire'nin dışında kurulacak yeni idari başkent projesinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalamıştı.

Başbakan Medbuli, 13 Mart 2015'te Geleceğin Mısır'ı Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, hükümet binaları ve diplomatların yaşayacağı semtten oluşacak, 630 hektarlık arazide kurulacak ve 45 milyar dolara mal olacak idari başkentin yapımının 5 ila 7 yılda tamamlanmasını istediklerini söylemişti.

AA