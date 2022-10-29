Mısır, Katar'la ilişkileri geliştirmek istiyor

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre Sisi, Katarlı İş Adamları Derneğinden temsilcilerle başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Başbakan Mustafa Medbuli'nin yanı sıra Elektrik, Petrol, Planlama ve Ticaret bakanları da hazır bulundu.

Katar ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Sisi, "Mısır, Katarlı iş adamları ve şirketlerle ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeyi ve ortak yatırımlarda bulunmayı istiyor." ifadelerini kullandı.

Katarlı önde gelen iş adamlarından ve Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani ise görüşmede, Mısır'da umut vadeden yatırım alanları olması sebebiyle iki ülke arasında iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sisi, iktidara geldiği 2014 yılından bu yana ilk kez 14 Eylül'de Katar'ı ziyaret etmiş ve Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.