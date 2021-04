Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi alıkoyuyor

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, El-Hayat televizyonuna yaptığı açıklamada, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisine ilişkin dün başlatılan soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresinden bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını aktardı.

Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi.