Mısır ve IMF arasında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması
Mısır'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardığı açıklandı.
Afrika 27.10.2022, 14:31 27.10.2022, 14:50
Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, IMF anlaşmasına ilişkin başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.
IMF ile 6 aylık reform programı kapsamında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptıklarını belirten Muit, ayrıca Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 1 milyar dolar ve diğer uluslararası ortaklardan da yaklaşık 5 milyar dolar finansman sağlanacağını aktardı.
Mısır Merkez Bankası erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını önlemek için bir dizi önlemi uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.
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