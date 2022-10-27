banner39

Mısır ve IMF arasında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması

Mısır'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardığı açıklandı.

Afrika 27.10.2022, 14:31 27.10.2022, 14:50
Mısır ve IMF arasında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, IMF anlaşmasına ilişkin başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

IMF ile 6 aylık reform programı kapsamında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptıklarını belirten Muit, ayrıca Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 1 milyar dolar ve diğer uluslararası ortaklardan da yaklaşık 5 milyar dolar finansman sağlanacağını aktardı.

Mısır Merkez Bankası erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını önlemek için bir dizi önlemi uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

#Mısır #IMF
Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?