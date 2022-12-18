Mısır ve Rusya'dan Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Rus ordularının "Dostluk Köprüsü 5" adlı deniz tatbikatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tatbikatın, Mısır ve Rusya ordularının düzenli olarak yürüttükleri ortak eğitim programı kapsamında yapıldığını kaydeden Abdulhafız, bununla askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının amaçlandığını aktardı.

Abdulhafız, Mısır karasularında yapılan tatbikatın düzenlendiği konuma, süresine ve katılan birliklere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Mısır ve Rusya arasında 2015'te ilki gerçekleştirilen "Dostluk Köprüsü" tatbikatı, 2019 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.