Mısır yönetimi idam sehpalarından vazgeçmiyor

2013 yılındaki darbeden bu yana muhaliflerin ve darbe karşıtlarının yargılandığı davaların hiç bitmediği Mısır, son dönemde idam kararlarıyla tekrar gündeme gelmeye başladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 15:27
Askeri darbenin ardından Sisi yönetiminin kurduğu idam davaları yine ülkenin adının anıldığı tek konu olamaya başladı
2013 yılındaki darbeden bu yana muhaliflerin ve darbe karşıtlarının yargılandığı davaların hiç bitmediği Mısır, son dönemde idam kararlarıyla tekrar gündeme gelmeye başladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 15:27