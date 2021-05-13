Mısır’da rahip idam edildi

Dünyada en çok infaz cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan Mısır'da 2018 yılında bir piskopos cinayetine adı karışan Hristiyan rahip idam edildi.

Mısır mahkemesi, Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'in 29 Temmuz 2018'de öldürülmesi sonrası cinayet davasında yargılanan 2 eski rahip Wael Saad (Faltaus Makari) ve Ramon Rasmi Mansour (İşaya Makari) hakkında idam cezası vermişti.

Yapılan açıklamada söz konusu rahiplerden Wael Saad'ın infazının gerçekleştirildiği ve ailesinin pazar günü Nil Nehri yakınlarındaki Demenhur şehrinde zanlının naaşını alabileceği duyuruldu.

Aynı davada cinayetle yargılan diğer rahip Ramon Rasmi Mansour'un ise temyizde götürülen mahkeme kararının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi sebebiyle idamdan kurtulduğu kaydedildi.

Demenhur Ceza Mahkemesi eldeki delil ve itiraflara dayanarak, 2019 Mart'ında görülen davada idam cezası alan rahip Wael Saad'ın demir bir boruyla 64 yaşındaki Başpiskopos Aziz Epfaniyos'in kafasına 3 kez vurarak öldürdüğüne hükmetmiş, bu esnada diğer rahip Rasmi Mansour'un ise arkada nöbet beklediği ortaya çıkmıştı.

İntihar girişimi sonuç vermedi

Faltaus gözaltına alınmadan bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuş, ancak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen cinayet sebebiyle Kıpti Hristiyan cemaati oldukça zor günler geçirirken, Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alınmış ve bu kapsamda sosyal medya yasağı getirilmişti.

Kaynak: Euronews