Mısır'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Ofisi Başkanı, Büyükelçi Badr Abdul-Ati Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar ve Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında açıklama yaptı. Badr Abdul-Ati, Mısır’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki olaylardan endişe duyduğu ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesince Azerbaycan’ın haklı konumunu desteklediğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Örgütü üyesi olan Mısır’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığını ve sorunların silahlarla ve kışkırtmalarla değil barış görüşmeleri yoluyla çözülmesini daha doğru bulduğunu ifade etti.

Mısır’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin verdiği bilgiye göre Badr Abdul-Ati, 21 Temmuz’da Azerbaycan’ın Mısır Büyükelçisi Tural Rzayev ile bir görüşme yaparak Kahire’nin resmi görüşünü iletti.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 15:35