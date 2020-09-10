Mismari: Rus Scud füzelerini hizmete soktuk

Libya'da ilan edilen ateşkese rağmen, darbeci Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun savaş hazırlığı sürüyor.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el- Mismari, Rus R-17 (Scud-B) taktik füzelerinin bakımının yapıldığını ve test ettikten sonra tekrar hizmete sokulduğunu duyurdu.



Mismari, Bingazi'de düzenlediği bir basın toplantısında, R-17 füzelerinin 300 kilometre menziliyle güçlü ve çaydırıcı bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Bu eski Sovyet füzeleri tam bir muharebe aracı. Ordu birlikleri bunları pratikte test etti. Şimdi kullanımları hazır hale geldi” dedi.

Hafter güçlerinin sözcüsü Mismari, 8 Haziran'da ilan ateşkes kararından bu yana ordu güçlerinin Sirte ve Jufrah bölgelerinin batısındaki operasyonlarını durdurduğunu belirtti.

Mismari bir kez daha Türkiye'yi, Suriyeli, Tunuslu ve Afrikalı savaşçıları Sirte'nin batısında bulunan El-Hisha, El-Kadahiye ve Zemzem bölgelerine nakletmekle suçladı.

Sıvı yakıtlı balistikk bir füze olarak bilinen R-17 (Scud-B) füzeleri, katledilen devrik lider Muammer Kaddafi döneminde Libya ordusu için Sovyetler Birliği'nden alınmıştı.

Kaynak: Libya Ordusu Genel Komutanlığı'nın Facebook hesabı