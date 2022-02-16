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Mogadişu'da bombalı saldırılar: En az 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Afrika 16.02.2022, 10:27
Mogadişu'da bombalı saldırılar: En az 5 ölü

Somali polisi, başkent Mogadişu'daki polis merkezleri ve kontrol noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma seslerinin duyulduğu, saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıları üstlenen Eş-Şebab terör örgütü, 2 araçla 6 bombalı saldırı düzenlediğini öne sürdü.

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#somali #bombalı saldırı
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