Mogadişu'da bombalı saldırılar: En az 5 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Afrika 16.02.2022, 10:27
Somali polisi, başkent Mogadişu'daki polis merkezleri ve kontrol noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma seslerinin duyulduğu, saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Saldırıları üstlenen Eş-Şebab terör örgütü, 2 araçla 6 bombalı saldırı düzenlediğini öne sürdü.
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