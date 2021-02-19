Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresinde çatışma

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresi yakınlarında silah sesleri duyuldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.

Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma hala devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 02:31