Mogadişu'daki patlamada ölü sayısı arttı

Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adan, başkent Mogadişu'da 19 Ağustos'ta Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

Saldırıda, 117 kişinin yaralandığını ve bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Adan, "Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bakanlığın kaydetmediği başka kurbanlar olabilir ve diğer ölülerin aileleri tarafından gömülmüş olma ihtimali de var." dedi.

Adan, hayat kurtarmak için uzun saatlerdir uyumayan sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Somali Emniyet Müdürü Abdi Hassan Muhammed Hijar ise saldırının ardından güvenlik güçlerinin otelde Eş-Şebab militanlarına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Hijar, güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 106 kişiyi kurtardığını ifade etti.

- Olay

Mogadişu'da 19 Ağustos'ta Hayat Otele düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Hayat Otel, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için yurt dışından dönen üst düzey hükümet yetkilileri, insani yardım çalışanları ve diasporaya ev sahipliği yapıyor.