Mogadişu'daki terör saldırılarında 10 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eğitim Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Afrika 30.10.2022, 00:25
Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi yetkilileri, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.
Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı terör saldırısında 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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