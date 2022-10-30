Mogadişu'daki terör saldırılarında 10 kişi öldü

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi yetkilileri, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.

Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı terör saldırısında 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.