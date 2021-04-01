Mohamed Bazoum'un yemin törenine Türkiye'den yüksek düzeyli katılım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılacak.
Afrika 01.04.2021, 17:07 01.04.2021, 17:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Nijer'in başkenti Niamey'deki Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek merasimin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.
Ülkede, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.
Kaynak: AA
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