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Mohamed Bazoum'un yemin törenine Türkiye'den yüksek düzeyli katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılacak.

Afrika 01.04.2021, 17:07 01.04.2021, 17:10
Mohamed Bazoum'un yemin törenine Türkiye'den yüksek düzeyli katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Nijer'in başkenti Niamey'deki Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek merasimin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Ülkede, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Kaynak: AA
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