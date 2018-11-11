Moritanya'dan Fas'ın 'Cezayir' çağrısına destek

Moritanya Hükümet Sözcüsü Sidi Muhammed Veled Muhammed, başkent Novakşot'ta yaptığı basın açıklamasında, Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısını "doğru ve samimi" olarak nitelendirerek, çağrıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Moritanya'yadaki hükümet yanlısı ve muhalif siyasi partilerden de Fas Kralı'nın çağrısına destek açıklamaları geldi.

Fas Kralı'nın 'Cezayir' çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen çarşamba Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu.



Fas Kralı, "Kardeş Cezayir'le, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyen anlaşmazlıkların aşılması için açık ve doğrudan bir diyaloğa hazırız." demişti.

BM'den de Fas Kralı'na destek mesajı gelmişti



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de düzenlediği basın toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cezayir ile Fas arasında diyaloğa hep destek verdiğini ve Fas Kralı 6. Muhammed'in "ortak komite çağrısından" memnuniyet duyduğunu söylemişti.



Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak, Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.



İki ülke arasındaki ilişkiler hâlâ "soğuk" olarak nitelenirken, en önemli sorunlardan birinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 02:09