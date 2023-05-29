Moritanyalılardan manidar yerde kutlama
Moritanyalılar, Türkiye'deki seçim zaferine sevinçleriyle ortak oldular; ancak kutlama için seçtikleri yer ise manidardı.
Moritanya halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Nuakşot'ta araçlarını Türk bayraklarıyla donatan yüzlerce kişi zafer turu yaptı.
Seçim kutlaması yapanların araçlarını ABD'nin büyükelçiliğinin önüne çekmesi dikkati çekti.
Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası çok sayıda Afrika lideri, Erdoğan'a kutlama mesajı göndermişti.
Etiyopya, Senegal, Somali, Togo ve Madagaskar gibi kıtanın farklı yerlerinden gelen tebrik mesajlarında, son yıllarda ileriye taşınan ikili ilişkileri daha da büyütme mesajı verilmişti.
Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ABD Büyükelçiliği önünde kutladı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 29, 2023
Başkent Nuakşot'ta araçlarını Türk bayraklarıyla donatan yüzlerce kişi zafer turu yaptı https://t.co/WF6wgqlN01 pic.twitter.com/ZJRjqawVQL