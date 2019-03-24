Mozambik'te kasırga felaketi: Ölü sayısı 700'ü geçti

Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia kasırgasında ölenlerin sayısının 417’ye yükseldiğini, durumun hâlâ kritik olduğunu söyledi. Kasırga nedeniyle Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik’in liman şehri Beira’yı kasıp kavuran kasırga daha sonra saatte 170 kilometre hızla Zimbabwe’nin içleri ve Malavi'ye geçerek evleri yerle bir etti. Milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu kaydedildi.

Kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü geçti.

AA'da yer alan habere göre, AKUT Arama ve Kurtarma Derneği, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu (INSARAG) nezdinde sel operasyonları deneyimi bulunan ekipler için uluslararası yardım çağrısı talebinde bulunan Mozambik hükümetine, operasyon kararı ile dönüş yaptı.

YURDUN BİRÇOK YERİNDEN HAREKET EDİLDİ

INSARAG tarafından akredite edilmiş ilk Türk ekibi olmaya hak kazanan, kentsel arama-kurtarma ekibi olarak sınıflandırılan AKUT, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kuşadası, Marmaris ekipleriyle hızla hazırlıklarını tamamlayıp ortak çıkış noktası olarak belirlenen Ankara'ya hareket etti. Tüm operasyon malzemeleri Ankara Etimesgut Askeri Havaalanında askeri uçağa yüklendi.

14 SAATLİK YOLCULUK

Mozambik operasyonuna katılan 7 ayrı ekipten 17 AKUT gönüllüsünün sabah saatlerinde sağlık, pasaport ve gümrük kontrolleri tamamlandı. Saat 10.00'da ortak ekip brifinginin ardından AKUT, AFAD, UMKE ve Kızılay ile askeri uçakla 10.30'da Mozambik'e doğru harekete geçti. Yaklaşık 14 saat sürecek bir uçuş sonrası bölgeye ulaşacak ekipler, ana kamp kurulumunun ardından hızla kurtarma operasyonlarına başlayacak.

MOZAMBİK HALKI ÇATILARDA

Idai Tropikal Siklonu, 11 Mart'ta Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik ve Malawi sahillerine ulaşarak, 14 Mart'ta Beira liman kentinde 500 binden fazla insana ve çevresine yıkım getirdi. Felaketten 11 Mart'tan beri toplamda 1.6 milyon kişi etkilendi. Şiddetli yağış ve sel felaketlerinde şu ana kadar 417 kişi hayatını kaybetti ve bin 400 kişi yaralandı. Binlerce insan çatılarda kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: AA