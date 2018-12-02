Mübarek, Mursi'nin karşısına çıkmadı

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, tanık olarak dinlenmesi beklenen "Hapishaneler Baskını" davasında ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin karşısına çıkmadı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mübarek, Kahire Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya avukatı Ferid ed-Dib'i göndermekle yetindi.

Mübarek'in avukatı Dib, yargı heyetine "Mübarek'in hala Mısır Hava Kuvvetlerinde general olduğunu" hatırlatarak, "müvekkilinin duruşmaya çağrılması için Mısır Silahlı Kuvvetlerine mahkeme kararının yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini" söyledi.

Güney Kahire Ceza Mahkemesi, geçen ekim ayında görülen duruşmada, aralarında Muhammed Mursi'nin bulunduğu 28 sanıklı davanın 2 Aralık'taki duruşmasında Mübarek'in de hazır bulunmasına karar vermişti.

Söz konusu tanıklıkla, Şubat 2011'de devrilen Mübarek'in, Mursi ile ilk defa yüz yüze geleceği öngörülüyordu ancak yüzleşme gerçekleşmedi.

Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da, "Vadi Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "Hapishaneler Baskını" davasında idam cezasına çarptırılan Mursi hakkındaki kararı bozmuş ve aynı davadan yargılanan bütün sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetmişti.