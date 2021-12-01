Muhalif koalisyon meclis seçimlerini boykot edecek

Cumhurbaşkanı Adayları Birliği Sözcüsü Dahir Mohamud Geele, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin halen süren meclis seçimlerinin barış ve devlet inşası sürecini yıkıma uğrattığını belirtti.

Geele, muhalif adayların bu seçimlerin bir parçası olmayacağını ve şeffaflıktan yoksun olmasından ötürü sonuçları kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Kararın, muhalif adayların Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’yle yaptığı toplantıdan günler sonrası gelmesi dikkati çekti.

Roble, şikayetler üzerine seçim komisyonlarına uyarıda bulunarak kuralları uygulamaları ve şeffaflığı sağlamaları çağrısı yapmıştı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan siyasi analist Rashid Abdi, karar sonrası nisanda yaşanan senaryonun tekrar edebileceğini vurgulayarak seçim komisyonu ekibi liderlerinin değiştirilerek 2016 seçimlerindeki modelin uygulanmasının çözüm olabileceğini dile getirdi.

Avukat Abdikarim Hassan Mohamed ise seçim sistemindeki eksiklere işaret ederek siyasi tarafların ülke durumunu göz önünde bulundurarak kamu çıkarını kendi çıkarları üstüne koyması gerektiğini kaydetti.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Halk Meclisi seçimleri, 16 Kasım'da başlamıştı.

Ülkede, meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bu başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.