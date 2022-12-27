Muhammed el-Menfi, Ahmed Ebu Gayt ile görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ebu Gayt ve Arap Birliğindeki daimi temsilciler ile bir araya geldi.

Libya'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Ebu Gayt, siyasi sürecin seçimlerle sonuçlanması, askeri kurumdaki birliği sağlama ve ülkeyi kalıcı bir istikrara kavuşturmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını teyit etti.

Menfi de Libya Başkanlık Konseyinin ülkedeki krizi çözmeye yönelik vizyonuna değindi.

Başkanlık Konseyinin uzun vadeli kapsamlı bir uzlaşı projesini benimsediğine işaret eden Menfi, Arap Birliğinden Libya'ya karşı sorumluluğunu yerine getirme ve Başkanlık Konseyinin yaklaşımına destek verme çağrısında bulundu.

- Seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.