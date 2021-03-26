Muhammed Yunus el-Menfi Türkiye'ye geliyor

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasından sonra Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.