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Muhammed Yunus el-Menfi Türkiye'ye geliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Afrika 26.03.2021, 00:27
Muhammed Yunus el-Menfi Türkiye'ye geliyor

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasından sonra Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Kaynak: AA
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