Nahda Hareketi'nden siyasilere açılan davalara tepki

Nahda Hareketi, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi başta olmak üzere Tunus'taki siyasilere yönelik açılan davalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hükümetin, siyasi muhaliflere yönelik açılan davalar ile mevcut sorunları kamuoyundan uzaklaştırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Ülkede temel gıda maddelerinde yaşanan kıtlık, yüksek fiyatlar ve günlük hayatta yaşanan sosyal problemleri gözden uzak tutmaya çalışan yönetim, bu tür davalar ile kamuoyunun dikkatini başka yöne çeviriyor." ifadelerine yer verildi.

Siyasi ve ekonomik krizin sosyal patlamalara sebebiyet verecek düzeye geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin düzgün bir şekilde yönetilemediği savunularak, siyasilere açılan davaların muhalifleri yıldırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Gannuşi'ye yönelik açılan davalara tepki gösterilen açıklamada, "Feshedilen Meclisin başkanı Gannuşi'ye sonu gelmeyen birçok uydurma dava açıldı. Yargıya baskı uygulanarak açılan bu davalar muhalifleri hedef almaya devam ediyor. Yargı muhaliflere boyun eğdirilmek ve onları dize getirmek için kullanılıyor." ifadelerine yer verildi.

- Gannuşi "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında 9 saat ifade verdi

İnstalingo Şirketi davası kapsamında 10 Kasım’da Susa Asliye Mahkemesi'nde 9 saat boyunca ifadesi alınan Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gannuşi ifade vermeden önce yaptığı açıklamada, "Dikkatleri ülkede yaşanan gerçek sorunlardan uzaklaştırmak için bu davada yargılanıyorum. Avukatlar ve hakimler, dava dosyasında yer alan devlet rejimini değiştirmek veya ülkede kargaşa çıkarmak iddialarının boş ve yanlış olduğu, ortada herhangi bir suç unsurunun olmadığı görüşündeler." diye konuşmuştu.

- İnstalingo Davası ve Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi Lideri Gannuşi ve ailesinin olduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamına yönelik yolsuzluk ve kara para aklama iddiası yer alıyor.

İddialar arasında, casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurmak da yer alıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.