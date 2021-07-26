Dün gece yarısı bir darbe girişimi oldu ve bunun üzerine pek çok internet kullanıcısı Nahda Hareketi nedir, ne demek gibi sorularla Tunus'un en büyük partisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Nahda Hareketi'nin destekçileri ve meclisin feshedilmesine karşı çıkan yüzlerce kişi başkentteki meclis binası önünde gösteri yaptı.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi’nin Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in meclisi fesheden kararının “Anayasaya karşı darbe” olduğunu açıkladı.

Zamanın şartları yüzünden 1972 yılında Gannuşi ve Abdülfettah Muru'nun gizlice kurduğu Nahda Hareketi'nin amacı, Tunus’taki ekonomik kaynakların daha adil dağıtımını, ülkede çok partili demokrasinin kurulmasını ve günlük yaşama dindarlığın daha fazla girmesini sağlayacak yolları aramaktı.

Nahda Hareketi ne demek?

1978 yılında yine gizli bir şekilde yapılan kongrede oluşuma “İslami Eğilim Hareketi” (İtticah İslami) ismi verildi. 1981 yılında da “İslami Eğilim Hereketi” adıyla resmen ilan edilen yapı, 1989 itibarıyla ise bugünkü adıyla yani “Nahda” olarak anılmaya başlandı. O yıl yapılan seçimlere yasak nedeniyle katılamayan hareket, bağımsız adaylarıyla yüzde 13 oya sahip oldu. 1991'de Nahda’ya karşı savaş ilan eden dönemin Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Alit, 25 bin Nahda üyesinin tutuklanmasını sağladı.

90’lı yıllar boyunca ağır baskılara maruz kalan Nahda Hareketi'nin çoğu üyesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1995 ve 2001 yıllarında Hollanda'da, 2005 yılında da İngiltere’de kongreler yapıldı.

2010 yılının aralık ayında Tunus’ta başlayan “Arap Baharı” sonrası 22 yıldır ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali, 14 Ocak'ta istifa ederek Suudi Arabistan'a kaçtı.

Ardından, 21 yıldır Londra’da yaşayan Gannuşi başta olmak üzere pek çok Nahda üyesi Tunus’a ve siyasi faaliyetlerine geri döndü. Nahda Hareketi'nin üzerindeki yasak da bu şekilde kalkmış oldu ve hareket, 2011 seçimlerinde 217 sandalyeli mecliste 89 vekil kazanarak hükümete ortak oldu.

2014 yılında hükümetten çekilen hareket, aynı sene yapılan seçimlerde 69 milletvekili kazandı ve Nida Tunus Partisi liderliğinde kurulan koalisyon hükümetine katıldı.

Nahda Hareketi, 2016'daki kongrede siyasal İslam’ı terk ederek demokratik İslam anlayışını benimseyeceklerini söyleyen Kurucu Genel Başkan Raşid Gannuşi liderliğinde siyasi faaliyetlerini sürdürüyor.