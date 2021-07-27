Nahda Hareketi siyasi diyalog çağrısı yaptı

Tunus'ta kitlesel protestolar sonrası başbakanı görevden alan Cumhurbaşkanı Kays Said'i 'darbe' yapmakla suçlayan El Nahda Hareketi'nden diyalog çağrısı geldi. Partiden yapılan açıklamada, ülkedeki krizin aşılması için siyasi diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada, Tunuslular arasında birlik çağrısında bulunularak, iç gerilim çağrıları reddedildi.

Said ise bugün ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile buluştu. Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Başkanı Nureddin et-Tabbubi, Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği Başkanı Semie Macul, Ulusal Hukukçular Derneği Başkanı İbrahim Buderbale, Tarım ve Balıkçılık Birliği Başkanı Abdulmecid ez-Zar, Ulusal Kadın Birliği Başkanı Raziye el-Cerbi ve Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Naile ez-Zeğlami'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

UGTT yetkililerinden Sami Tahri, toplantıda Said'in acil durumun geçici olduğunu, demokrasiyi koruyacağını söylediğini belirtti. Buna göre Said, Tunusluların özgürlük ve haklarının etkilenmeyeceğini söyledi.

'Arap Baharı' olarak adlandırılan sürecin başlangıç noktası olan Tunus'ta ekonomik kriz, kötü pandemi yönetimi ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle kitlesel protestolar düzenlenmiş, kendisi de bir anayasa profesörü olan Said yazım sürecinde yer aldığı Anayasa'nın 80'inci maddesinde cumhurbaşkanına olağanüstü koşullarda tanınan yetkilere dayanarak Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almıştı. Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da açıklamıştı.

Tunus meclisinde en büyük parti olan Müslüman Kardeşler bağlantılı El Nahda'nın lideri ve Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi ise cumhurbaşkanını darbe yapmakla suçlamıştı.

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