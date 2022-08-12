Nahda Hareketi son gelişmeden memnun

Tunus İdari Mahkeme Sözcüsü İmad el-Gabari, Said'in temyize taşınan "57 yargıcın görevden alınması" kararına ilişkin 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İdari Mahkeme Başkanlığının tüm temyiz dosyalarının incelemesini tamamladığını belirterek, soruşturma sırasında yürürlükteki hukuki verileri de inceledikten sonra mahkemenin pek çok yargıç için görevden alınma kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmettiğini açıklamıştı.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "İdari Mahkemenin 1 Haziran 2022'de yayımlanan çok sayıda haksız muafiyet kararının uygulanmasını durdurma kararından memnuniyetimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

İdari Mahkemenin aldığı kararların, yargıçlar için adaleti temsil ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu kararın, yargının bağımsızlığının yanı sıra, talimatları ve kayırmacılığı reddetme yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

- Görevden alınan yargıçlara ülke genelinden destek

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen ve terör davalarını kapsamadığı belirtilen iş bırakma eylemi 3 hafta boyunca devam etmişti.